На складе было 400 кг бананов. после того.как в магазин отгрузили 16 одинаковых коробок,на складе осталось 80 кг бананов. сколько килограммов бананов было в одной коробке?

Математика

На складе было 400 кг бананов. после того.как в магазин отгрузили 16 одинаковых коробок,на складе осталось 80 кг бананов. сколько килограммов бананов было в одной коробке?

Автор: Гость