На складе было 400 кг бананов. после того.как в магазин отгрузили 16 одинаковых коробок,на складе осталось 80 кг бананов. сколько килограммов бананов было в одной коробке?
Математика
На складе было 400 кг бананов. после того.как в магазин отгрузили 16 одинаковых коробок,на складе осталось 80 кг бананов. сколько килограммов бананов было в одной коробке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400-80=320-кг отгрузили 320:16=20-кг в каждой коробке
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