Два треугольника с помощью 5 отрезков
Математика
Два треугольника с помощью 5 отрезков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадрат с 1 диаганалью
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