Два треугольника с помощью 5 отрезков

Математика
Два треугольника с помощью 5 отрезков
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадрат с 1 диаганалью
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