Найти значение выражения 8÷9a-a^2-9÷a при a=-21

Алгебра
Найти значение выражения 8÷9a-a^2-9÷a при a=-21
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8/9a - (a^2-9) /a = =(8-a^2+9)/a=(17-a^2)/a= =(17-(-21)^2)/ -21= =(17-441)/ -21= -424/ -21= =20 4/21(двадцать целых четыре двадцать первых)
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