Помогите сочинить 5 стихотворных строк, отражающих одну эмоцию

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Помогите сочинить 5 стихотворных строк, отражающих одну эмоцию
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стекает дождь по окнам томно, Слеза застыла на щеке... Мне хочется заплакать громко От одиночества души. И ночь крадется как то робко, Неся с собой тревожный сон.
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