Где похоронен Демосфен

Гость: Гость:

Народ Афин по предложению Демада вынес Демосфену и его сторонникам смертный приговор. За ними Антипатр выслал «охотников на людей» под предводительством Архия. Здесь Демосфен, окружённый людьми Архия, принял яд в храме Посейдона, не желая отдаться живым в руки врагов (322 г. до н. э.) . Плутарх хвалит Демосфена, что он, хотя и пытался вымолить себе жизнь, но вовремя раздобыл и применил ядовитое зелье, спасся под защитой высшего алтаря, вырвавшись из рук наёмников и посмеявшись над жестокостью Антипатра. Афиняне вскоре поставили ему памятник вблизи этого храма. На цоколе статуи была вырезана надпись Если бы мощь, Демосфен, ты имел такую, как разум Власть бы в Элладе не смог взять македонский Арей