Помогите 285,288 срочно

Химия
Помогите 285,288 срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
285)У Mg во внешнем энергетическом уровне электроны слабо притягиваются к атому ядра, поэтому магний их отдает.У неона последний энергетический уровень заполнен (8 электронов) поэтому (состояние устойчивое) не присоединяет электронов магния. 288)Неполярная ковалентная связь. электронная пара симметрична по отношению к ядре. Особенности.Перекрывают друг-друга (p-p)  и образуют пи-связь.
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