Пустая бочка цилиндрической формы высотой 85 см и объёмом 210 л была наполнена шестипроцентным солевым раствором.Бочка долго находилась на солнце без крышки,поэтому уровень раствора понизился на 17 см. Вычисли а)сколько сейчас...

Математика

Пустая бочка цилиндрической формы высотой 85 см и объёмом 210 л была наполнена шестипроцентным солевым раствором.Бочка долго находилась на солнце без крышки,поэтому уровень раствора понизился на 17 см. Вычисли а)сколько сейчас литров раствора в бочке; б)какова сейчас концентрация соли в растворе.

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