Пустая бочка цилиндрической формы высотой 85 см и объёмом 210 л была наполнена шестипроцентным солевым раствором.Бочка долго находилась на солнце без крышки,поэтому уровень раствора понизился на 17 см. Вычисли а)сколько сейчас...
Математика
Пустая бочка цилиндрической формы высотой 85 см и объёмом 210 л была наполнена шестипроцентным солевым раствором.Бочка долго находилась на солнце без крышки,поэтому уровень раствора понизился на 17 см. Вычисли а)сколько сейчас литров раствора в бочке; б)какова сейчас концентрация соли в растворе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)Vц=Sосн.*H⇒Sосн.=210/85=42/17 Vб.=42/17*17=42(л) )210*0,06=12(л)-соли 12/42=2/7=29% расвор
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