1. Вещества, растворы которых проводят электрический ток – электролиты 2. Отношение числа молекул, распавшихся на ионы, к общему числу растворённых молекул – 3. Электролиты, которые при диссоциации образуют катионы водорода и...

Химия
1. Вещества, растворы которых проводят электрический ток – электролиты 2. Отношение числа молекул, распавшихся на ионы, к общему числу растворённых молекул – 3. Электролиты, которые при диссоциации образуют катионы водорода и анионы кислотного остатка – соли 4. Положительно или отрицательно заряженные частички, в которые превращаются атомы или группы атомов одного или нескольких химических элементов, в результате отдачи или присоединения электронов – 5. Электролиты, которые при растворении в воде почти не диссоциируют на ионы – 6. Положительно заряженные ионы – катионы 7. Ионы, не имеющие водной оболочки – помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)степень электролитической диссоциации 3)катионы водорода и анионы кислотного остатка образуют кислоты 4)ионы 5)слабые электролиты 6)катионы 7)не гидратированные ионы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите 285,288 срочно
Ответить
Математика
Пустая бочка цилиндрической формы высотой 85 см и объёмом 210 л была наполнена шестипроцентным солевым раствором.Бочка долго находилась на солнце б...
Ответить
Другие предметы
Объясни , почему на нашей планете необходимые бактерии
Ответить
Математика
Помогите решить плис в столбик всё СРОЧНА ?????
Ответить
История
Где похоронен Демосфен
Ответить