1. Вещества, растворы которых проводят электрический ток – электролиты 2. Отношение числа молекул, распавшихся на ионы, к общему числу растворённых молекул – 3. Электролиты, которые при диссоциации образуют катионы водорода и...
Химия
1. Вещества, растворы которых проводят электрический ток – электролиты 2. Отношение числа молекул, распавшихся на ионы, к общему числу растворённых молекул – 3. Электролиты, которые при диссоциации образуют катионы водорода и анионы кислотного остатка – соли 4. Положительно или отрицательно заряженные частички, в которые превращаются атомы или группы атомов одного или нескольких химических элементов, в результате отдачи или присоединения электронов – 5. Электролиты, которые при растворении в воде почти не диссоциируют на ионы – 6. Положительно заряженные ионы – катионы 7. Ионы, не имеющие водной оболочки – помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)степень электролитической диссоциации 3)катионы водорода и анионы кислотного остатка образуют кислоты 4)ионы 5)слабые электролиты 6)катионы 7)не гидратированные ионы
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