Нужен ответ на этот вопрос: 1. What springs to mind when you hear the word "Theatre"?

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Нужен ответ на этот вопрос: 1. What springs to mind when you hear the word "Theatre"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
When you hear the word "Theatre" the first thing that springs to mind is stage and actors on it.
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