У^-4у-12=0 помогте пожалуйста

Гость: Гость:

у^-4у-12=0 не понятно что тут есть...-) у^2-4у-12=0 это просто... y₁= -2 y₂=6 - по теореме Виетта, или тогда по дискрименанту. D = 16-4(-12)=64 y₁=( 4-8) /2= -2 y₂= ( 4+8) /2=6 ответ: y₁= -2 y₂=6