Не выполняя построения, найти координаты точки пересечения графика y= -0,7x+42 c осями координат
Алгебра
Не выполняя построения, найти координаты точки пересечения графика y= -0,7x+42 c осями координат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точка 1 : У=0 ⇒ 0= -0,7х + 42⇒ х = 60, точка 1 (60;0). Т.2 : х=0⇒у = 42, точка2 (0; 42)
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