Поясни, чому на нашій планеті необхідні бактерії
Биология
Поясни, чому на нашій планеті необхідні бактерії
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бактерии перерабатывают мёртвые органические вещества.Например опавшие листья.Делают из них удобрения
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