В первый день туристы прошли 0.3 км всего маршрута. Сколько км им осталось пройти' е??ли весь маршрут состовляет 40 км. решение задачи подробно

Математика
В первый день туристы прошли 0.3 км всего маршрута. Сколько км им осталось пройти' е??ли весь маршрут состовляет 40 км. решение задачи подробно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
40-0,3=39,7(км)осталось пройти
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