В первый день туристы прошли 0.3 км всего маршрута. Сколько км им осталось пройти' е??ли весь маршрут состовляет 40 км. решение задачи подробно

Математика

В первый день туристы прошли 0.3 км всего маршрута. Сколько км им осталось пройти' е??ли весь маршрут состовляет 40 км. решение задачи подробно

Автор: Гость