В первый день в магазине продали 1/3 овощей,а во второй день- 2/9. После этого в магазине осталась 5 3/5 тонн овощей. Сколько тонн овощей было в магазине первоначально?
Математика
В первый день в магазине продали 1/3 овощей,а во второй день- 2/9. После этого в магазине осталась 5 3/5 тонн овощей. Сколько тонн овощей было в магазине первоначально?
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