В первый день в магазине продали 1/3 овощей,а во второй день- 2/9. После этого в магазине осталась 5 3/5 тонн овощей. Сколько тонн овощей было в магазине первоначально?

Математика

В первый день в магазине продали 1/3 овощей,а во второй день- 2/9. После этого в магазине осталась 5 3/5 тонн овощей. Сколько тонн овощей было в магазине первоначально?

Автор: Гость