Розвязати систему рівнянь x²-xy-2y²=7 x-y=3
Алгебра
Розвязати систему рівнянь x²-xy-2y²=7 x-y=3
Ответ(ы):
Гость:
x2-xy-y2=19 ( 7+у)в квадрате -(7+у)у - ув квадрате х=7+у х=7+у 49+14у+у2+7у+у2+у2-19=03у2+21у+30=0у2+7у+10=0д=9у1=-2у2=-5если у1=-2, то х1=7+(-5)=5если у2=-5, то х2=2
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