В первый день в палатке продали 12 ящиков печенья а во второй 8 таких же ящиков Скол??ко килограммов печенья продали в первый день если масса всего проданного печенья 240 килограмм?
Математика
В первый день в палатке продали 12 ящиков печенья а во второй 8 таких же ящиков Скол??ко килограммов печенья продали в первый день если масса всего проданного печенья 240 килограмм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12+8=20 ящиков за 2 дня 2) 240/20=12 кг в 1 ящике 3) 12*12= 144 кг продано за 1 день
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