В первый день в палатке продали 12 ящиков печенья а во второй 8 таких же ящиков Скол??ко килограммов печенья продали в первый день если масса всего проданного печенья 240 килограмм?

Математика

В первый день в палатке продали 12 ящиков печенья а во второй 8 таких же ящиков Скол??ко килограммов печенья продали в первый день если масса всего проданного печенья 240 килограмм?

Автор: Гость