В первый магазин завезли 480кг муки а во второй на 210кг меньше Сколько кг муки остал??сь после того как была продана третья часть всей завезённой муки

Математика

В первый магазин завезли 480кг муки а во второй на 210кг меньше Сколько кг муки остал??сь после того как была продана третья часть всей завезённой муки

Автор: Гость