В первый магазин завезли 480кг муки а во второй на 210кг меньше Сколько кг муки остал??сь после того как была продана третья часть всей завезённой муки
Математика
В первый магазин завезли 480кг муки а во второй на 210кг меньше Сколько кг муки остал??сь после того как была продана третья часть всей завезённой муки
Ответ(ы):
Гость:
480-210=270 2магазин 480+270=750 750/3=250 750-250=500 кг муки
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