В пяти корзинах 35 кг овощей. Сколько овощей в 8 корзинах?
Математика
В пяти корзинах 35 кг овощей. Сколько овощей в 8 корзинах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35/5 = 7 кг овощей в 1 корзине 7*8=56 - 56 кг в 8 корзинах
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