Как пишется слова с мягким или твёрдым знаком. Оживлен_е,с_ём,чут_ё,под_ём,об_ём,бы??_ё,степ_ю,в_юн,ател_е,над_ест,зал_ёт.

Русский язык

Как пишется слова с мягким или твёрдым знаком. Оживлен_е,с_ём,чут_ё,под_ём,об_ём,бы??_ё,степ_ю,в_юн,ател_е,над_ест,зал_ёт.

Автор: Гость