Как пишется слова с мягким или твёрдым знаком. Оживлен_е,с_ём,чут_ё,под_ём,об_ём,бы??_ё,степ_ю,в_юн,ател_е,над_ест,зал_ёт.
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Как пишется слова с мягким или твёрдым знаком. Оживлен_е,с_ём,чут_ё,под_ём,об_ём,бы??_ё,степ_ю,в_юн,ател_е,над_ест,зал_ёт.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оживленье съем подъем объем степью вьюн ателье надъест зальет
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