Отзыв о фильме золушка

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Я хотела пойти на "Золушку" в день премьеры, но не сложилось; зато сложилось со вторым днем, первый сеанс, самый ранний, что только смогла найти - по-другому и быть не могло; хотелось быстрее, скорее, увидеть, узнать самой. Помните, что я не кинокритик; я обычный зритель, правда, "со стажем", но весь отзыв будет очень субъективным и построенным на том, что я сегодня увидела и услышала. Было приятно видеть, что на фильм пришли люди абсолютно разных возрастов; маленьких девочек за руку вели и бабушки, и дедушки; кто-то приходил полной семьей с мамой и папой. Но когда "Золушка" закончилась, а я вышла из зала, то услышала такую фразу, произнесенную папой одной из девочек: "Обычная Золушка. Ничего интересного". Я видела многие рецензии на фильм с заголовком "ничего нового" - и у меня возникает вопрос. Господа, а чего вы хотите? Снова переноса в 21 век? Так ведь если перенесут - все зрители снова начнут плеваться, мол, зачем испоганили сказку. А тут Дисней подарил вам "Золушку" классическую - и в этом ее новизна! Это не "История Золушки" с Хилари Дафф; это не "История Золушки 2" про девочку, которая любит танцевать в 21 веке; это даже не "История Золушки 3" про певицу из 21 века. Это классическая сказка, просто снятая с технологиями 21 века, с актерами 21 века. Но это классика. Мы все знаем эту историю: про девочку, трудолюбивую и добрую, которая осталась с мачехой и двумя дурочками-сестрами, которые только и знали, что помыкали ею; из сводной сестры превратили ее в служанку; отправили спать на чердак; и даже не позволили ей поехать на бал, куда были приглашены девушки всех сословий - от крестьянок до принцесс. Вы, действительно, не увидите в истории что-либо новое. А разве это нужно? Разве классическая история "Золушки" не самодостаточна? Несмотря на то, что мне нравятся и две из 3х вариаций "Истории Золушки" - но и обычную, волшебную, сказочную "Золушку" мне тоже хотелось увидеть. И я не думаю, что многим детям нынешнего поколения придется по душе "Золушка" черно-белая. Она восхитительная, фильм - потрясающий, но дети меняются, как и мир вокруг них - и сейчас цвета, краски - они как неотъемлемая часть их мира. Поэтому надо обязательно видеть цвет платья Золушки. Надо видеть превращения, взмахи волшебной палочки. Надо! Надо! Надо! И "Золушка" Диснея это нам дает! Фильм мне понравился очень сильно. Не замечаешь как летит время. Фильм смотрелся на одном дыхании: очень добротное построение сюжета, когда не выкидывают ничего нужного; и даже несмотря на то, что мы знаем и концовку, и вообще всю фабулу - фильм смотреть интересно. Очень нравилось музыкальное сопровождение - тоже классическое; и его буквально дополняли спецэффекты - насыщенность красок, безумное синее платье нашей принцессы, пыльца вокруг этого платья; прическа Лили Джеймс - создатели постарались преподнести фильм красиво. И эта внешняя картинка очень привлекательна. Собственно, в этом-то и есть новшество, по-моему. Когда важно не то, что преподносится, а то - как именно преподносится всем известный классический сюжет. Согласитесь, с компьютерными эффектами превратить тыкву в карету намного проще, чем сто лет назад; но еще очень важно это сделать грамотно и не переборщить. В "Золушке" лично я не нашла вообще никакого перебора. Здесь буквально "идеал". Актеры мне тоже понравились. Хелену Бонем Картер я люблю в принципе, она для меня восхитительна и шикарна - и обидно, что ее роль была такой короткой - хоть и очень важной; и смотрелась она грациозно, ничего не скажешь. Детям-то, наверное, все равно на актеров: какая разница, Хелена Бонем Картер или Лили Джеймс, они все равно видят крестную-фею да Золушку. Но Лили Джеймс в фильме мне понравилась куда больше, чем на постере; по постеру она показалась мне "не очень", а на деле - очень живая, с подвижной мимикой, добрая, искренняя, очень красивая. И не было бы ни одного момента в фильме, когда я бы ей не поверила. Трудно сказать, что это самый лучший фильм, или что я не смогу без него жить, или что я советую его всем-всем; но я не буду себе врать - он мне действительно понравился! И мне кажется, что когда у меня появятся дети - они на кино-"Золушку" будут смотреть именно в данном исполнении, ни в каком другом. Конечно, все зависит только от вашего вкуса, свой я никому не навязываю. Но Дисней знает толк в сказках. А вот претензии к фильму типа "ничего нового" я вообще не воспринимаю. Перед вами классика, показанная с возможностями нашего времени. И не надо здесь ничего лишнего. Фильм получился безумно красивым, очень волшебным, невероятно добрым. Пересматривать я буду; и такую картину даже бабушке показать не стыдно. Если некоторые новые экранизации старых сказок проваливаются - то эта: нет. Для меня: нет. И я буквально настаиваю, что снята "Золушка" очень достойно!