В плацкартном вагоне в 3 раза больше спальных мест чем в купейном. а всего в этих двух вагонах 96 спальных мест. сколько спальных мест в купейном вагоне? в плацкартном?

Математика

В плацкартном вагоне в 3 раза больше спальных мест чем в купейном. а всего в этих двух вагонах 96 спальных мест. сколько спальных мест в купейном вагоне? в плацкартном?

Автор: Гость