В плацкартном вагоне в 3 раза больше спальных мест чем в купейном. а всего в этих двух вагонах 96 спальных мест. сколько спальных мест в купейном вагоне? в плацкартном?
Математика
В плацкартном вагоне в 3 раза больше спальных мест чем в купейном. а всего в этих двух вагонах 96 спальных мест. сколько спальных мест в купейном вагоне? в плацкартном?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - в купейном. тогда в плацкарте 3х. х+3х=96, 4х=96, х=24. 24-в купе,72- в плацкарте
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