В правильной шестиугольной призме ABCDEFA1B1C1D1E1F1 все ребра которой равны 1 найдите расстояние от точки А до прямой C1D. Прошу решить,интересно сверить свой ответ с вашим.

Геометрия

В правильной шестиугольной призме ABCDEFA1B1C1D1E1F1 все ребра которой равны 1 найдите расстояние от точки А до прямой C1D. Прошу решить,интересно сверить свой ответ с вашим.

Автор: Гость