В правильной шестиугольной призме ABCDEFA1B1C1D1E1F1 все ребра которой равны 1 найдите расстояние от точки А до прямой C1D. Прошу решить,интересно сверить свой ответ с вашим.
Геометрия
В правильной шестиугольной призме ABCDEFA1B1C1D1E1F1 все ребра которой равны 1 найдите расстояние от точки А до прямой C1D. Прошу решить,интересно сверить свой ответ с вашим.
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