В правильной шестиугольной призме ABCDEFA1B1C1D1E1F1 все ребра которой равны 1 найдите расстояние от точки А до прямой C1D. Прошу решить,интересно сверить свой ответ с вашим.

Геометрия
В правильной шестиугольной призме ABCDEFA1B1C1D1E1F1 все ребра которой равны 1 найдите расстояние от точки А до прямой C1D. Прошу решить,интересно сверить свой ответ с вашим.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение во вложенном файле.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Прочитай,как описывает музыку Грига писатель Паустовский .Подчеркни слова,которые передают звучание музыки. ......Рояль мог петь обо всём - о пор...
Ответить
Математика
Вычислите|8,1 -9,7 а)-1,6 б)17,8 в) 1,6
Ответить
Алгебра
Задачи на делимость 1. Из чисел 236, 1457, 3678, 5230, 232323 выберите числа, которые делятся на 2.
Ответить
Музыка
Основой какого музыкального произведения является поэзия ? 1 Сюита 2 Симфония 3 Романс
Ответить
Математика
Помогите. Из двух посёлков,находящихся друг от друга на расстоянии 17 км, одновременно в противоположных направлениях вышли 2 лыжника. Через некото...
Ответить