В праздничном наборе из 48 конфет число шоколадных конфет и карамелей относится как 3:5. Каким станет это соотношение, если добавить в набор 2 шоколадные конфеты?

Математика
В праздничном наборе из 48 конфет число шоколадных конфет и карамелей относится как 3:5. Каким станет это соотношение, если добавить в набор 2 шоколадные конфеты?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ш + К = 48 Ш : K = 3 : 5   ⇒    Ш = 3/5 ·K Ш + К = 3/5·К + К  = 8/5 · K = 48  ⇒  K = 30  ⇒ Ш =3/5 ·30 = 18  Ш" = Ш +  2 = 18+2=20     ⇒  Ш" : К  = 20 : 30 = 2 :3 Ответ:  2 : 3
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