В праздничном наборе из 48 конфет число шоколадных конфет и карамелей относится как 3:5. Каким станет это соотношение, если добавить в набор 2 шоколадные конфеты?
Математика
В праздничном наборе из 48 конфет число шоколадных конфет и карамелей относится как 3:5. Каким станет это соотношение, если добавить в набор 2 шоколадные конфеты?
Ответ(ы):
Гость:
Ш + К = 48 Ш : K = 3 : 5 ⇒ Ш = 3/5 ·K Ш + К = 3/5·К + К = 8/5 · K = 48 ⇒ K = 30 ⇒ Ш =3/5 ·30 = 18 Ш" = Ш + 2 = 18+2=20 ⇒ Ш" : К = 20 : 30 = 2 :3 Ответ: 2 : 3
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