В праздничном наборе из 48 конфет число шоколадных конфет и карамелей относится как 3:5. Каким станет это соотношение, если добавить в набор 2 шоколадные конфеты?

Математика

В праздничном наборе из 48 конфет число шоколадных конфет и карамелей относится как 3:5. Каким станет это соотношение, если добавить в набор 2 шоколадные конфеты?

Автор: Гость