В предложенном списке животных одно является лишним. Укажите, какое. Выберите од??н ответ: a. стрепет b. сайгак c. суслик d. северный олень
Биология
В предложенном списке животных одно является лишним. Укажите, какое. Выберите од??н ответ: a. стрепет b. сайгак c. суслик d. северный олень
Ответ(ы):
Гость:
a. стрепет Потому что сайгак,суслик,северный олень это звери,а стрепет это птица небольшого размера.
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