В прямоугольнике ABCD диагонали пересекаются в точке О а) Докажите, что треугольни?? AOB- равнобедренный б) Найдите Р треугольника АОВ, если АВ=4см, ВD=5см

Геометрия
В прямоугольнике ABCD диагонали пересекаются в точке О а) Докажите, что треугольни?? AOB- равнобедренный б) Найдите Р треугольника АОВ, если АВ=4см, ВD=5см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) их стороны одинаковые б)4+5+(4:2)=11 (см) Ответ: периметр треугольника равен 11 см 
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