В прямоугольнике ABCD диагонали пересекаются в точке О а) Докажите, что треугольни?? AOB- равнобедренный б) Найдите Р треугольника АОВ, если АВ=4см, ВD=5см

Геометрия

В прямоугольнике ABCD диагонали пересекаются в точке О а) Докажите, что треугольни?? AOB- равнобедренный б) Найдите Р треугольника АОВ, если АВ=4см, ВD=5см

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