В прямоугольнике ABCD диагонали пересекаются в точке О, AB=9см, AC=16см. Найдите перимет?? треугольника COD.

Геометрия

В прямоугольнике ABCD диагонали пересекаются в точке О, AB=9см, AC=16см. Найдите перимет?? треугольника COD.

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