В прямоугольнике авсд сторона аб равна 12 см а угол авд равен 60 градусов найти диаг??наль ас

Геометрия
В прямоугольнике авсд сторона аб равна 12 см а угол авд равен 60 градусов найти диаг??наль ас
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. рассмотрим треугольник ABD - прямоугольный. угол ADB=180-90-60=30 градусов. sin ADB= sin 30 = AB/BD==> BD=AB/sin30= 12/0,5=24 см. 2. Диагонали в прямоугольнике равны, поэтому AC=BD=24см
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