В прямоугольном треугольнике ABC угол C=90°.Катеты не равны.Отрезки CM,CL,CH являются со??тветственно медианой,биссектрисой и аысотой.Докажите что угол HCL= углу MCL
Геометрия
В прямоугольном треугольнике ABC угол C=90°.Катеты не равны.Отрезки CM,CL,CH являются со??тветственно медианой,биссектрисой и аысотой.Докажите что угол HCL= углу MCL
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. угол АСL = углу LCB (т.к. CL - биссектриса) 2. СМ = 1/2 АВ (в соответствии с теоремой меридиана = 1/2 гипотенузы) 1/2 АВ = АМ=МВ (т.к. СМ - меридиана и делит гипотенузу пополам) отсюда СМ = МВ сответственно - СМВ это равнобедренный треугольник и у него углы у основания равны поэтому угол МСВ = углу МВС 3. угол В (он же угол МВС=углу МСВ) можно выразить в треугольник АВС как 180 - (90- угол А) = 90 - угол А в треугольнике АСН угол АСН можно выразить в треугольнике АСН как 180 - (90 - угол А) = 90 - угол А следовательно угол АСН = углу МСВ 4. угол АСL (АСН + НСL) = углу LСВ (LСМ + МСВ) при равенстве угол АСН = углу МСВ получается равенство, изначально стоящее в задаче в качестве доказывания HCL = LCM
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