Маршрут в 496 км туристы преодолели в течении 5 часов на поезде,2 часов на автобусе и 4 часов пешком.Найдите скорость поезда, если пешком они шли со скоростью 5,3 км/ч, что в 12 раз меньше, чем скорость автобуса. Помогите плиз
Математика
Маршрут в 496 км туристы преодолели в течении 5 часов на поезде,2 часов на автобусе и 4 часов пешком.Найдите скорость поезда, если пешком они шли со скоростью 5,3 км/ч, что в 12 раз меньше, чем скорость автобуса. Помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5,3км/ч*12=63,6км/ч ( скорость автобуса) Составим уравнение где Х скорость поезда : 5*Х+2*63,6+4*5,3=496 5х+127,2+21,2=496 5х=496-127,2-21,2 5х=347,6 х=347,6:5 х=69,52км/ч( скорость поезда).
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