Маршрут в 496 км туристы преодолели в течении 5 часов на поезде,2 часов на автобусе и 4 часов пешком.Найдите скорость поезда, если пешком они шли со скоростью 5,3 км/ч, что в 12 раз меньше, чем скорость автобуса. Помогите плиз

Математика

Маршрут в 496 км туристы преодолели в течении 5 часов на поезде,2 часов на автобусе и 4 часов пешком.Найдите скорость поезда, если пешком они шли со скоростью 5,3 км/ч, что в 12 раз меньше, чем скорость автобуса. Помогите плиз

Автор: Гость