Чому вибух снаряда під водою є згубним для істот,які живуть у воді?
Физика
Чому вибух снаряда під водою є згубним для істот,які живуть у воді?
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