С двух участков земли общей площадью 20м2 собрали урожай огурцов. С первого участка собрали 330кг огурцов а со второй - 270кг. Какой была площадь каждого из участков если масса собранного урожая с каждого квадратного метра была...

Математика

С двух участков земли общей площадью 20м2 собрали урожай огурцов. С первого участка собрали 330кг огурцов а со второй - 270кг. Какой была площадь каждого из участков если масса собранного урожая с каждого квадратного метра была одинаковой

Автор: Гость