С двух участков земли общей площадью 20м2 собрали урожай огурцов. С первого участка собрали 330кг огурцов а со второй - 270кг. Какой была площадь каждого из участков если масса собранного урожая с каждого квадратного метра была...
Математика
С двух участков земли общей площадью 20м2 собрали урожай огурцов. С первого участка собрали 330кг огурцов а со второй - 270кг. Какой была площадь каждого из участков если масса собранного урожая с каждого квадратного метра была одинаковой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-масса с одного квадратного метра.<br />тогда м 20 кв. м собрали<br />20х или общий вес урожая равный 330+270=600<br />20х=600<br />х=600/20=30 (кг/кв.м) собрали с одного кв. м.<br />330÷30=11кв. м. площадь первого участка<br />270÷30=9 кв.м. площадь второго участка
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