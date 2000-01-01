Помогите сделать номер 4
Математика
Помогите сделать номер 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 28х=19,6 Х=0,7 2) 28,8:х=24 Х=28,8:24 Х=1,2
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