Помогите сделать номер 4

Математика
Помогите сделать номер 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 28х=19,6 Х=0,7 2) 28,8:х=24 Х=28,8:24 Х=1,2
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