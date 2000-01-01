Подробно пж 4x-2(3-x)=9-x

Гость: Гость:

1) сначала раскроем скобки. 4х-6+2х(минус на минус даст плюс -2*-х=2х)=9-х 2) С переменными в одну сторону без переменных в другую. Переменные это - х. 4х+2х+х =9+6 ( При переносе знаки меняются на противоположные) 7х=15 х= 15/7