Вычисли периметр прямоугольника,площадькоторого равна 416см2,а длина одной из сторон равна 52 см

Математика
Вычисли периметр прямоугольника,площадькоторого равна 416см2,а длина одной из сторон равна 52 см
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Гость:
Решение: 416:52=8 (52+8)*2+120
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