Вычисли периметр прямоугольника,площадькоторого равна 416см2,а длина одной из сторон равна 52 см
Математика
Вычисли периметр прямоугольника,площадькоторого равна 416см2,а длина одной из сторон равна 52 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 416:52=8 (52+8)*2+120
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите пожалуйста с физикой. Как изменится ток и мощность потребляемые электро??литкой если ее спираль изготовить из проволоки(нихрома) меньшего ...
Другие предметы
Математика
Ребята помогите пожалуйста решить задачу ДАЮ 18 БАЛЛОВ: 1) Туристы должны были про??ти за день 16 километров, прошли 12 километров. На сколько пр...