Составить предложения с предлогом под по теме весна

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Составить предложения с предлогом под по теме весна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под зелёным,молодым деревцом выросли маленькие,жёлтенькие цветочки
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