Ребята помогите пожалуйста решить задачу ДАЮ 18 БАЛЛОВ: 1) Туристы должны были про??ти за день 16 километров, прошли 12 километров. На сколько процентов в пройденный путь меньше, чем намеченный?
Математика
Ребята помогите пожалуйста решить задачу ДАЮ 18 БАЛЛОВ: 1) Туристы должны были про??ти за день 16 километров, прошли 12 километров. На сколько процентов в пройденный путь меньше, чем намеченный?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12*100/16 = 75% - фактически прошли туристы 2) 100 - 75 = 25% Ответ: на 25% меньше
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