Ребята помогите пожалуйста решить задачу ДАЮ 18 БАЛЛОВ: 1) Туристы должны были про??ти за день 16 километров, прошли 12 километров. На сколько процентов в пройденный путь меньше, чем намеченный?

Математика

Ребята помогите пожалуйста решить задачу ДАЮ 18 БАЛЛОВ: 1) Туристы должны были про??ти за день 16 километров, прошли 12 километров. На сколько процентов в пройденный путь меньше, чем намеченный?

Автор: Гость