Что изобрели в Древнем мире, Греции, Китае, Индии, в Древнем Междуречье? Пожалуйста, если можете, то не из школьной программы.
История
Что изобрели в Древнем мире, Греции, Китае, Индии, в Древнем Междуречье? Пожалуйста, если можете, то не из школьной программы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Индии изобрели арабские цифры
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Числа 2a,3b,4c образуют в указанном порядке геометрическую прогрессию . Найдите числ?? b , если а=3, с=24
Информатика
Математика
Первая бригада выкладывает 13кв.м/ч кирпичной кладки, а вторая бригада - 39кв.м/ч. Во ??колько раз быстрее построит стены дома вторая бригада, чем ...