Что изобрели в Древнем мире, Греции, Китае, Индии, в Древнем Междуречье? Пожалуйста, если можете, то не из школьной программы.

История

Что изобрели в Древнем мире, Греции, Китае, Индии, в Древнем Междуречье? Пожалуйста, если можете, то не из школьной программы.

Автор: Гость