Что изобрели в Древнем мире, Греции, Китае, Индии, в Древнем Междуречье? Пожалуйста, если можете, то не из школьной программы.

История
Что изобрели в Древнем мире, Греции, Китае, Индии, в Древнем Междуречье? Пожалуйста, если можете, то не из школьной программы.
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Гость:
В Индии изобрели арабские цифры
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