Как сделать скриншот экрана??? У меня клавиатура немного другая, чем обычная(фото прилагается.

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Сделать скрин на любой клавиатуре. <Ctrl>+<PrtSc> и изображение оказывается в буфере обмена. После этого можешь его вставлять в любой документ или с помощью контекстного меню или комбинацией клавиш <Ctrl>+<V>. Извини, поправка. Вместо комбинации <Ctrl>+<PrtSc> используй <PrtSc>, она у тебя 4 справа в верхнем ряду клавиатуры.