Первая бригада выкладывает 13кв. м/ч кирпичной кладки,а вторая бригада-39кв. м/ч. Во сколько раз быстрее построит стены дома вторая бригада,чем первая?

Математика

Первая бригада выкладывает 13кв. м/ч кирпичной кладки,а вторая бригада-39кв. м/ч. Во сколько раз быстрее построит стены дома вторая бригада,чем первая?

Автор: Гость