Первая бригада выкладывает 13кв. м/ч кирпичной кладки,а вторая бригада-39кв. м/ч. Во сколько раз быстрее построит стены дома вторая бригада,чем первая?
Математика
Первая бригада выкладывает 13кв. м/ч кирпичной кладки,а вторая бригада-39кв. м/ч. Во сколько раз быстрее построит стены дома вторая бригада,чем первая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13/39 = 1/3, значит в 3 раза быстрее
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