Две окружности радиусами R и r касаются внешним образом в точке M.К окружностям про??едена общая внешняя касательная NK, где N и K-точки касания. в криволенейный треугольник MNK вписана окружность. Найдите ее радиус

Геометрия

Две окружности радиусами R и r касаются внешним образом в точке M.К окружностям про??едена общая внешняя касательная NK, где N и K-точки касания. в криволенейный треугольник MNK вписана окружность. Найдите ее радиус

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