Две окружности радиусами R и r касаются внешним образом в точке M.К окружностям про??едена общая внешняя касательная NK, где N и K-точки касания. в криволенейный треугольник MNK вписана окружность. Найдите ее радиус
Геометрия
Две окружности радиусами R и r касаются внешним образом в точке M.К окружностям про??едена общая внешняя касательная NK, где N и K-точки касания. в криволенейный треугольник MNK вписана окружность. Найдите ее радиус
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√((R + x)^2 - (R - x)^2) + √((r + x)^2 - (r - x)^2) = √((R + r)^2 - (R - r)^2); √(xR) + √(xr) = √(Rr); x = Rr/(√R + √r)^2; мне так кажется, что тут не надо объяснений.
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