Швея потратила 28м 80см ткани на 9 костюмов, сколько понадобиться ткани чтобы сшить 60костюмо

Математика

Швея потратила 28м 80см ткани на 9 костюмов, сколько понадобиться ткани чтобы сшить 60костюмо

Автор: Гость