Швея потратила 28м 80см ткани на 9 костюмов, сколько понадобиться ткани чтобы сшить 60костюмо
Математика
Швея потратила 28м 80см ткани на 9 костюмов, сколько понадобиться ткани чтобы сшить 60костюмо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28 × 100 + 80 = 2880(см)-на девять костюмов. 2)2880 / 9 = 320(см)-на один костюм. 3) 320 × 60 = 19200(см)-на шестьдесят костюмов. 4)19200/100=192(м) Ответ:192 метра
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