С чем сравниваются цветки и стебель ландыша?а что ещё напоминает этот цветок? Придумайте другую свою загадку о ландыши

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С чем сравниваются цветки и стебель ландыша?а что ещё напоминает этот цветок? Придумайте другую свою загадку о ландыши
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они сравниваются тем что они оба сочные ландыш напоминает нам детскую игрушку на земле он белый сказочный цветок тот кто его тронит в сказку попадёт
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