Выпишите прилагательные вмести с существительным определи чесло,род,подеж.ВОДЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В СТАКАНЧИК НАБЕРИ.ПУСКАТЬ ИЗ МЫЛЬНОЙ ПЕНВ МЫ БУДЕМ ПУЗЕРЫ.САЛОМИНКУ ПРОСТУЮ СЕЙЧАС ВРЗЬМУ Я В РОТ,ВОДЫ В НЕЁ ВТЯНУ Я,ПОТОМ СЛЕГКА ПОДУ...

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Выпишите прилагательные вмести с существительным определи чесло,род,подеж.ВОДЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В СТАКАНЧИК НАБЕРИ.ПУСКАТЬ ИЗ МЫЛЬНОЙ ПЕНВ МЫ БУДЕМ ПУЗЕРЫ.САЛОМИНКУ ПРОСТУЮ СЕЙЧАС ВРЗЬМУ Я В РОТ,ВОДЫ В НЕЁ ВТЯНУ Я,ПОТОМ СЛЕГКА ПОДУЮ В САЛОМИНКУ И ВОТ,СИЯЯ ГЛАДКОЙ ПЛЁНКОЙ,РАСТЯГИВАЯСЬ ВШИРЬ,ВЫХОДИТ НЕЖНЫЙ,ТОНКИЙ РАСКРАШЕННЫЙ ПУЗЫРЬ .

Автор: Гость