Выпишите прилагательные вмести с существительным определи чесло,род,подеж.ВОДЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В СТАКАНЧИК НАБЕРИ.ПУСКАТЬ ИЗ МЫЛЬНОЙ ПЕНВ МЫ БУДЕМ ПУЗЕРЫ.САЛОМИНКУ ПРОСТУЮ СЕЙЧАС ВРЗЬМУ Я В РОТ,ВОДЫ В НЕЁ ВТЯНУ Я,ПОТОМ СЛЕГКА ПОДУ...

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Выпишите прилагательные вмести с существительным определи чесло,род,подеж.ВОДЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В СТАКАНЧИК НАБЕРИ.ПУСКАТЬ ИЗ МЫЛЬНОЙ ПЕНВ МЫ БУДЕМ ПУЗЕРЫ.САЛОМИНКУ ПРОСТУЮ СЕЙЧАС ВРЗЬМУ Я В РОТ,ВОДЫ В НЕЁ ВТЯНУ Я,ПОТОМ СЛЕГКА ПОДУЮ В САЛОМИНКУ И ВОТ,СИЯЯ ГЛАДКОЙ ПЛЁНКОЙ,РАСТЯГИВАЯСЬ ВШИРЬ,ВЫХОДИТ НЕЖНЫЙ,ТОНКИЙ РАСКРАШЕННЫЙ ПУЗЫРЬ .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обыкновенной воды (ед.ч., ж.р., Р.п.) Мыльной  пены ( мн.ч., ж.р., Р.п.) Простую соломинку (ед.ч., ж.р., В.п.) Гладкой плёнкой (ед.ч., ж.р., Т.п.) Нежный, тонкий, раскрашенный пузырь (ед.ч., м.р., И.п.)
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