Машина прошла первый участок пути за 3ч. А второй участок за 2ч. Длина обоих участков вместе 267 км. С какой скоростью шла машина на каждом участке если скорость на первом участке была на 8,5 км/ч больше чем на первом.

Математика

Машина прошла первый участок пути за 3ч. А второй участок за 2ч. Длина обоих участков вместе 267 км. С какой скоростью шла машина на каждом участке если скорость на первом участке была на 8,5 км/ч больше чем на первом.

Автор: Гость