Машина прошла первый участок пути за 3ч. А второй участок за 2ч. Длина обоих участков вместе 267 км. С какой скоростью шла машина на каждом участке если скорость на первом участке была на 8,5 км/ч больше чем на первом.
Математика
Машина прошла первый участок пути за 3ч. А второй участок за 2ч. Длина обоих участков вместе 267 км. С какой скоростью шла машина на каждом участке если скорость на первом участке была на 8,5 км/ч больше чем на первом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х -скорость 1 уч Х+8,5- 2 уч 3х=267-2(х+8,5) Решаем 5х=250 Х=50 50+8,5=58,5
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