Как по-английски будет слово масленица? а еще "на масленицу люди едят блины","масленицу празднуют в марте","на масленицу люди готовят блины","что провожает масленица? -зиму" ПОМОГИТЕ ПЕРЕВЕСТИ!

Гость: Гость:

Масленница - Pancake week ( или Shrovetide) Масленница длится неделю. - Shrovetide lasts seven days. (добавьте это в свой рассказ) На Масленницу люди едят блины. - People have (или eat) pancakes this week. Масленницу празднуют в марте. - They celebrate Shrovetide in March. На Масленницу люди готовят блины. - This week people make pans. Что провожает Масленница? - Зиму. - What do people see off this week? - They see the winter off this week.