Упростить выражение √405-√180+√20
Математика
Упростить выражение √405-√180+√20
Ответ(ы) на вопрос:
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=9√5 - 6√5+2√5 =5√5.
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