Упростить выражение √405-√180+√20

Математика
Упростить выражение √405-√180+√20
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=9√5 - 6√5+2√5 =5√5.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Қай сөзге б әрпін қоямыз? Кіта.., ғажа..,до..ы, кет..ең
Ответить
Математика
Запишите периодическую дробь в виде обыкновенной: А)1,0(1) б)1,5(4) в)8,7(5) г)-3,(31) д)2,2(02) е)0,(123) Например: 0,3 x=0,3 10x=3,3 9...
Ответить
Математика
Восстанови функции используя данные её производных, изображенных на графиках в п??иложении.
Ответить
Алгебра
Вопрос 14 Четверо одноклассников решили купить подарок классному руководителю н?? день рождения. Первый заплатил треть суммы, вносимой остальными...
Ответить
Литература
Аргументы из литературы на тему "глаза-зеркало души " Только Войны и Мир не брать в пример
Ответить