Вопрос 14 Четверо одноклассников решили купить подарок классному руководителю н?? день рождения. Первый заплатил треть суммы, вносимой остальными; второй – 1/4 часть суммы, вносимой остальными; третий – 1/5 суммы, вносимой ...

Алгебра
Вопрос 14 Четверо одноклассников решили купить подарок классному руководителю н?? день рождения. Первый заплатил треть суммы, вносимой остальными; второй – 1/4 часть суммы, вносимой остальными; третий – 1/5 суммы, вносимой остальными, а четвертый – 4600 рублей. Сколько стоит подарок? (Ответ запишите числом в рублях).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый заплатил 3000 р. второй 2400 р. третий 2000 р. четвертый 4600 р. всего вышло на подарок 12000 р.
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