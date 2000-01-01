Вопрос 14 Четверо одноклассников решили купить подарок классному руководителю н?? день рождения. Первый заплатил треть суммы, вносимой остальными; второй – 1/4 часть суммы, вносимой остальными; третий – 1/5 суммы, вносимой ...

Алгебра

Вопрос 14 Четверо одноклассников решили купить подарок классному руководителю н?? день рождения. Первый заплатил треть суммы, вносимой остальными; второй – 1/4 часть суммы, вносимой остальными; третий – 1/5 суммы, вносимой остальными, а четвертый – 4600 рублей. Сколько стоит подарок? (Ответ запишите числом в рублях).

Автор: Гость