Масштаб карты 1:100000. отрезком какой длины обозначается на ней расстояние в 50 км ? ??омогите пожалуйста мне это надо до 1 апреля!!!!!!!!!
Математика
Масштаб карты 1:100000. отрезком какой длины обозначается на ней расстояние в 50 км ? ??омогите пожалуйста мне это надо до 1 апреля!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1: 100000 - значит, что 1 см соответствует 100000см. А 100000см=1000м=1 км. Получается что 50 км будут на карте обозначены отрезком = 50 см
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