Масштаб карты 1:100000. отрезком какой длины обозначается на ней расстояние в 50 км ? ??омогите пожалуйста мне это надо до 1 апреля!!!!!!!!!

Математика

Масштаб карты 1:100000. отрезком какой длины обозначается на ней расстояние в 50 км ? ??омогите пожалуйста мне это надо до 1 апреля!!!!!!!!!

Автор: Гость