Два автомобиля ехали с одинаковой скоростью,первый был в дороге 8 часов,второй 3 часа.Первый проехал на 320 км. больше чем второй.Сколько км. проехал каждый автомобиль?

Математика

Два автомобиля ехали с одинаковой скоростью,первый был в дороге 8 часов,второй 3 часа.Первый проехал на 320 км. больше чем второй.Сколько км. проехал каждый автомобиль?

Автор: Гость