Два автомобиля ехали с одинаковой скоростью,первый был в дороге 8 часов,второй 3 часа.Первый проехал на 320 км. больше чем второй.Сколько км. проехал каждый автомобиль?
Математика
Два автомобиля ехали с одинаковой скоростью,первый был в дороге 8 часов,второй 3 часа.Первый проехал на 320 км. больше чем второй.Сколько км. проехал каждый автомобиль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-3=5(ч) разница нахождения в пути 320:5=64(км/ч) скорость автомобилей 64×8=512(км) проехал первый автомобиль 64×3=192(км)проехал второй автомобиль Ответ:первый автомобиль проехал 512 км а второй 192 км.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика
Сделай краткую записю и реши задачу . было 49пирожков . на одну тарелку помещается 5 пирожков . сколько потребуется тарелок и сколько пирожков оста...
Литература