Решите 5 и 6 задание
Математика
Решите 5 и 6 задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание 5 а)40*7=280-букет из 7 роз б)60/12=5 конфет можно купить в)180/20=9 стоит 1 календарь _____________________________ задание 6 1)200-80=120(рублей) стоят носки 2)120/4=30(руб) стоит одна пара носков
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